В Лиепае пропал 5-летний мальчик. Нужна помощь добровольцев!

 

Фото: Госполиция

 

В Лиепае пропал мальчик по имени Ваня. Необходима помощь добровольцев, которые могут отправиться на поиски ребенка.

Известно, что мальчик вышел из дома около 8.30 в субботу 1 июля на улице Павилостас.

Заявление о пропаже в Госполицию подано сегодня в 15 часов. Местонахождение мальчика Ивана Берладина до сих пор неизвестно.

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Рост 128 см, среднего телосложения, короткие, светлые волосы, голубые глаза. Был одет в рубашку с надписью, синюю вязаную кофту на «молнии» и синие спортивные штаны. На ногах - пестрые носки и сандалии бежевого цвета. Говорит на русском языке.

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В настоящее время Государственная полиция, земессарги и сотрудники НВС разыскивают мальчика. Также для поисков необходимы добровольцы, сбор объявлен на ул. Павилостас, 1, записаться можно по телефону 110.

Полиция располагает информацией о том, что вчера в 10.00 мальчика с похожими приметами видели на автобусной остановке, так что вполне вероятно, что он может находиться в центре города. Госполиция просит уделить особое внимание детским площадкам, магазинам и другим местам, которые могут быть интересны 5-летнему мальчику.

Кроме того, если у вас есть информация о предполагаемом местонахождении мальчика, просьба сообщить по телефону номер 110.


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