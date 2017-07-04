Спустя трое суток после пропажи Ваня не найден; поиски продолжаются

 

Фото: Фото из личного архива

 

Продолжаются поиски 5-летнего Вани, который ушел из дома в Лиепае утром 1 июля и до сих пор его местонахождение неизвестно. Вся важная и официальная информация на странице Госполиции в Facebook и Twitter!

По состоянию на 6 часов утра 4 июля Госполиция проинформировала, что поиски не принесли результатов. Более 2 000 человек искали Ваню всю ночь. Утром готовится облет озера Тосмаре и местной болотистой местности на вертолете.

Полиция отмечает, что голодный ребенок может показаться возле продуктовых магазинов и торговых мест.

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Проверяется вся поступающая инофрмация, которая хоть как-то может помочь в поиске мальчика.

Желающие принять участие в поисках могут обращаться в Лиепайский полицейский участок на ул. Бариню, 3, также Виршу 9/11 или по тел. 110. Здесь происходит координация добровольцев.

Напомним, к поискам подключилась добровольческая организация BEZVESTS.LV

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"Помощники поисковиков продолжают подъезжать со всех районов Латвии, кто-то возвращается искать снова и снова после непродолжительного отдыха и сна. Сразу же формируются новые группы, которые прочесывают квадрат за квадратом все окрестности Лиепаи. Каждый час формируется новая группа из добровольцев - из тех, кто возвращается и тех, кто только приезжает. Величина некоторых групп достигает 50 и даже 110 человек.

В результате неоднократно прочесаны большие участки местности на морском побережье, в Шкеде, в районе болот, обойдена лесная зона, район городского торгового канала, Каросты, садовых участков и другие массивы и кварталы. Кинологи Bezvests.lv с собакой Лапса проверили места, где пропавшего Ваню видели последний раз, но на след не вышли. Многие добровольные помощники - лиепайчане - подъезжают и предлагают помощь - объезжают районы на велосипедах, мотоциклах и квадрациклах. Но пока никто пропавшего мальчика не заметил. Слухи не подтверждаются", - рассказывают добровольцы bezvests.lv.

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Из разных мест города поступили сигналы от людей, видевших пропавшего мальчика. 2 июля его вроде бы видели в центре Лиепаи.

Полиция уточнила приметы пропавшего мальчика - его рост 120 см, а не 128 см, под глазом у него может быть синяк.

Семья - в поле зрения Социальной службы

Семья пропавшего мальчика с конца мая находилась в поле зрения местной Социальной службы, сообщила специалист по общественным отношениям службы Гунта Якобсоне.

Более подробную информацию о том, какова была причина сотрудничества с Соцслужбой и получала ли семья какие-то услуги, Ябоксоне агентству ЛЕТА прокомментировать не смогла. Не раскрывается также, были ли в семье другие дети.

В данный момент оценивается, не нужна ли членам семьи ребенка психологическая помощь.

Отметим, что в поле зрения Лиепайского сиротского суда семья не попадала.

Мать 5-летнего Ивана Берладина рассказала журналистам, что в то утро, 1 июля мальчик буквально выскочил из квартиры, что ни бабушка, ни сама мать даже не увидели, во что был одет ребенок. Бабушка объяснила, что семья обратилась в полицию лишь на следующий день, так как мать не ночевала дома. Бабушка думала, что мальчик с семьей, а мама думала, что мальчик с бабушкой. Созвониться друг с другом им не удалось.

По словам соседей, в семье часто происходили конфликты и ребенок был предоставлен сам себе.

Twitter

Очевидцы сообщают, что видели ребенка в общественном транспорте, он сообщил, что едет за сладостями. У Вани с собой не было ни денег, ни телефона.

Как уже писал Русский TVNET, заявление о пропаже пятилетнего Ивана Берладина полиция получила в воскресенье около трех часов дня. Мальчик в субботу около 8.30 вышел из своего дома на ул. Павилостас и пропал.

Рост Ивана - 1,20 метра, телосложение среднее, волосы короткие, светлые, глаза голубые, под глазом синяк. На мальчике была красная майка с изображением героя мультфильма «Молния Маквин», синяя трикотажная куртка на молнии и синие спортивные штаны. На ногах сандалии бежевого цвета. Мальчик разговаривает по-русски.

Радиоэфир

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