В поисках пропавшего в Лиепае мальчика участвуют около 500 человек

В поисках пропавшего в субботу в Лиепае мальчика участвуют около 500 человек, полиция обращает внимание на еще одну его примету - под глазом у мальчика может быть синяк, сообщила агентству ЛЕТА представитель Курземского регионального управления Госполиции Мадара Шершнёва.

Активные поисковые работы продолжаются по всей Лиепае, но пока успехом не увенчались. В поисках участвуют полицейские, военнослужащие и добровольцы. Желающие принять участие в поисках могут обращаться в Лиепайский полицейский участок на ул. Бариню, 3 или по тел. 110.

Из разных мест города поступили сигналы от людей, видевших пропавшего мальчика. Вчера его вроде бы видели в центре Лиепаи.

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Полиция уточнила приметы пропавшего мальчика - его рост 120 см, а не 128 см, под глазом у него может быть синяк.

Семья - в поле зрения Социальной службы

Семья пропавшего мальчика с конца мая находилась в поле зрения местной Социальной службы, сообщила специалист по общественным отношениям службы Гунта Якобсоне.

Более подробную информацию о том, какова была причина сотрудничества с Соцслужбой и получала ли семья какие-то услуги, Ябоксоне агентству ЛЕТА прокомментировать не смогла. Не раскрывается также, были ли в семье другие дети.

В данный момент оценивается, не нужна ли членам семьи ребенка психологическая помощь.

Отметим, что в поле зрения Лиепайского сиротского суда семья не попадала.

Как уже писал Русский TVNET, заявление о пропаже пятилетнего Ивана Берладина полиция получила в воскресенье около трех часов дня. Мальчик в субботу около 8.30 вышел из своего дома на ул. Павилостас и пропал.

Рост Ивана - 1,20 метра, телосложение среднее, волосы короткие, светлые, глаза голубые, под глазом синяк. На мальчике была красная майка с изображением героя мультфильма «Молния Маквин», синяя трикотажная куртка на молнии и синие спортивные штаны. На ногах сандалии бежевого цвета. Мальчик разговаривает по-русски.

В распоряжении полиции имеется информация о том, что в субботу около 10 часов похожего мальчика видели на автобусной остановке, и есть вероятность, что ребенок находится где-то в центре города. Государственная полиция просит горожан обращать внимание на детские площадки, магазины и другие места, где находятся дети.

Около 18.00 Ивана видели в Тосмаре, возле спортивной площадки.

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