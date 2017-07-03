Полиция подозревает умышленный поджог свалки нелегальных отходов в Юрмале

Государственная полиция подозревает, что пожар на нелегальной свалке пластмассового мусора в Юрмале произошел в результате умышленного поджога, заявил журналистам после заседания совета по кризисному управлению начальник Государственной полиции Интс Кюзис.

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Госполиция еще в пятницу сообщила, что по факту пожара начат уголовный процесс по двум статьям Уголовного закона - о загрязнении земли, лесов и вод и загрязнении атмосферного воздуха.

Как сообщил Кюзис, подозреваемых по делу пока нет, но есть достаточные основания считать, что имел место поджог. «Мы расследуем два преступных деяния - преступление против окружающей среды и умышленный поджог», - сказал начальник Госполиции.

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Крупный пожар на нелегальной свалке пластмассового мусора в Слоке произошел 18 июня. Общая площадь возгорания хранившихся на свалке пластмассовых отходов составила 12 000 квадратных метров.

































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Aizvērt Территория ООО "Prima M" после пожара в Юрмале Paula Čurkste/LETA Paula Čurkste/LETA Paula Čurkste/LETA Paula Čurkste/LETA Paula Čurkste/LETA Paula Čurkste/LETA Paula Čurkste/LETA Paula Čurkste/LETA Paula Čurkste/LETA Paula Čurkste/LETA Paula Čurkste/LETA Paula Čurkste/LETA Paula Čurkste/LETA Paula Čurkste/LETA Paula Čurkste/LETA Paula Čurkste/LETA Paula Čurkste/LETA Paula Čurkste/LETA Paula Čurkste/LETA Paula Čurkste/LETA Paula Čurkste/LETA







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