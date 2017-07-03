Полиция подозревает умышленный поджог свалки нелегальных отходов в Юрмале

Государственная полиция подозревает, что пожар на нелегальной свалке пластмассового мусора в Юрмале произошел в результате умышленного поджога, заявил журналистам после заседания совета по кризисному управлению начальник Государственной полиции Интс Кюзис.
- Кто же расчистит территории сгоревшей свалки в Юрмале? 30 июня 2017 г.
Госполиция еще в пятницу сообщила, что по факту пожара начат уголовный процесс по двум статьям Уголовного закона - о загрязнении земли, лесов и вод и загрязнении атмосферного воздуха.
Как сообщил Кюзис, подозреваемых по делу пока нет, но есть достаточные основания считать, что имел место поджог. «Мы расследуем два преступных деяния - преступление против окружающей среды и умышленный поджог», - сказал начальник Госполиции.
Крупный пожар на нелегальной свалке пластмассового мусора в Слоке произошел 18 июня. Общая площадь возгорания хранившихся на свалке пластмассовых отходов составила 12 000 квадратных метров.Еще по этой теме