Успели вовремя: оперативные службы спасли мужчину с пробитой головой

 

Фото: Rīgas pašvaldības policija

29 июня около 23 часов к сотрудникам Рижской муниципальной полиции обратилась взволнованная женщина, которая просила дать ей телефон, чтобы связаться с сыном. Женщина тревожилась и на вопросы, что случилось, отвечала неопределенно. Во время разговора она успокоилась и рассказала, что в квартире ее пьяный муж упал и разбил голову.

Полицейские немедленно отправились в квартиру женщины, но у дверей выяснилось, что она оставила ключи внутри, а дверь захлопнулась. Из квартиры послышался призыв о помощи – упавший мужчина не мог встать, чтобы открыть дверь. Он просил полицейских выбить дверь или окно. Одновременно сотрудники полиции дозвонились до сына этой семейной пары, у которого были запасные ключи, но он не мог помочь, так как находился далеко и его приезд занял бы слишком много времени.

Полицейские проникли в квартиру через окно и в коридоре обнаружили травмированного мужчину в луже крови. Рядом с ним лежали окровавленные полотенца, которыми он пытался остановить кровь.

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Мужчине незамедлительно оказали первую помощь, чтобы остановить кровотечение, и вызвали на место сотрудников Неотложной медицинской помощи.

Во время осмотра медиками мужчина потерял сознание и перестал дышать. Врачи скорой помощи долго боролись за его жизнь и в итоге им удалось привести в сознание 54-летнего пострадавшего. Его состояние стабилизировали, а затем доставили в больницу.

Фото с места событий.

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