В прокуренной квартире полиция нашла малышку; у мамы - 4 промилле

2 июля после обеда, сотрудники Рижской муниципальной полиции (РМП) отправились на вызов в Саркандаугаву, где жители сообщили о нетрезвой соседке с маленьким ребенком.

В квартире царили антисанитарные условия. Стоял сигаретный дым, на полу валялась одежда, остатки еды и пустые бутылки из под алкоголя.

Кроме того, на полу была рвотная масса. В комнате находилась девочка примерно двух лет.

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Женщина сообщила, что пила по причине недавнего расставания с другом.

Две проверки на алкоголь показали четыре промилле. Это максимальное количество, которое конкретный алкометр может зафиксировать.

С учетом, что мать не могла позаботиться о ребенка, девочку изъяли и доставили в безопасное место – кризисный центр.

Материалы дела переданы Рижскому сиротскому суду, а также отделу профилактики детских правонарушений РМП.

Стоит отметить, что женщина уже ранее попадала в поле зрения полиции за подобное нарушение.