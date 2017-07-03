В прокуренной квартире полиция нашла малышку; у мамы - 4 промилле

 

Фото: Муниципальная полиция

2 июля после обеда, сотрудники Рижской муниципальной полиции (РМП) отправились на вызов в Саркандаугаву, где жители сообщили о нетрезвой соседке с маленьким ребенком.

В квартире царили антисанитарные условия. Стоял сигаретный дым, на полу валялась одежда, остатки еды и пустые бутылки из под алкоголя.

Кроме того, на полу была рвотная масса. В комнате находилась девочка примерно двух лет.

Реклама

Женщина сообщила, что пила по причине недавнего расставания с другом.

Две проверки на алкоголь показали четыре промилле. Это максимальное количество, которое конкретный алкометр может зафиксировать.

С учетом, что мать не могла позаботиться о ребенка, девочку изъяли и доставили в безопасное место – кризисный центр.

Материалы дела переданы Рижскому сиротскому суду, а также отделу профилактики детских правонарушений РМП.

Стоит отметить, что женщина уже ранее попадала в поле зрения полиции за подобное нарушение.


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Jūrmala, 595000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 34000 EUR
Коммерческий
Коммерческий, Rīga, 1200 EUR

reklama.vesti.lv

Уличный стиль самой обсуждаемой девушки планеты: Белла Хадид Wo&Men

Уличный стиль самой обсуждаемой девушки планеты: Белла Хадид

Беженка из Сирии окончила российскую школу с золотой медалью Wo&Men

Беженка из Сирии окончила российскую школу с золотой медалью

Эксперты назвали самый провальный iPhone в истории Hi-Tech

Эксперты назвали самый провальный iPhone в истории

Похороны Илоны Новоселовой не дают покоя фанатам и поклонникам Showbiz

Похороны Илоны Новоселовой не дают покоя фанатам и поклонникам

Ученые рассказали, чем опасны деньги Wo&Men

Ученые рассказали, чем опасны деньги

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Carnikava
149 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
85 000 EUR
Дом
Дом Rīga
185 000 EUR
Квартира
Квартира Ropaži
36 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
82 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
IT PROFESIONĀLIS
IT PROFESIONĀLIS
VADĪTĀJS - LĪDERIS
VADĪTĀJS - LĪDERIS
SVEŠVALODU GURU
SVEŠVALODU GURU
SALES / UNDERWRITING BACK OFFICE ...
SALES / UNDERWRITING BACK OFFICE ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 