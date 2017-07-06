Криминальные хроники: Кровавый новый год в дачном кооперативе Ezītis

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Flickr / w00kie

За несколько дней до нового 2013 года некая компания устроила попойку в дачном кооперативе. Как после следствие установило - всё это время в холодной комнате летнего домика умирал человек - он неподвижно лежал, стонал, хрипел и был испачкан кровью. Никто из присутствующих не оказал медицинскую помощь, не вызвал «скорую» - «отдыхающие» продолжили распивать алкоголь, забрав у умирающего его кредитную карту. В рамках проекта «Криминальные хроники» Русский TVNET продолжает рассказывать о громких уголовных делах и судебных решениях Латвии.

С Рождества до 4 января 2013 года Олег (все имена изменены - прим. ред.) жила вместе с Карлом, Леонидом, Мариной и Николаем в летнем домике, который находится в дачном кооперативе Ezītis. Компания распивала алкоголь, засыпала в беспамятстве. Просыпаясь, некоторые участники попойки не отдавали себе отчёт, что происходит, и какое время суток за окном.

Ночью 30 декабря Карлис, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вступил в конфликт с Олегом. Между выпивающими завязалась перепалка, в результате которой Карлис не менее трёх раз ногами и кулаками ударил Олега.

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Дальнейшие события в летнем домике не поддаются никакому логическому объяснению. Никто из присутствующих не оказал пострадавшему помощи, все продолжили «отдыхать» - распивали алкоголь в то время, как в одной из комнат хрипел и мучительно умирал Олег.

Позже все присутствующие рассказали следователю - они видели, что Олег находится без сознания в неотопливаемом помещении, с видимыми телесными повреждениями, запекшейся кровью на лице, слыша его стоны, не вызвали скорую помощь. В результате 4 января в DKS «Ezītis» был найден труп с кровоподтёками под правым глазом, переходящие в область носа, ссадинами на лице и голове, повреждением подкожных мягких тканей.

В марте 2014 года все участники попойки, которая закончилась трагедией, предстали перед судом.

Карл: "Oлег жил в летнем домике с 20 декабря 2012 года. После смерти его труп пролежал более 12 часов, обездвиженным он был более двух суток. Все это время он лежал на полу, стонал, жаловался, что у него болит бедро. В садовом домике было всего три маленьких комнаты. Выйти из дома, не заметив труп, было невозможно, потому что он лежал в первой комнате, сразу у входа в дом.
В соседних комнатах можно было слышать стоны Олега, и мы с Николаем думали о том, что, возможно, нужно вызвать «скорую», но потом решили что он отойдет и придет в себя сам. Думаю, что Марина не видела преступление, но точно не помню, потому что постоянно распивал алкоголь с Рождества до Нового года, погибший алкоголь не употреблял. После произошедшего Oлег не говорил, что ему плохо, а просто стонал. Из стонов можно было понять, что у него болело сердце и бедро. После нанесенных ему ударов он не ел".

Леонид: «Я жил у Олега некоторое время потому, что больше мне жить было негде. Всё произошло 28 декабря 2012 года. Мы все вместе выпивали. Пьяный Карл разозлился и несколько раз ударил Олега, я не помню, сколько именно раз он ударил - два или три. Кажется, Карл бил его по голове и лицу. Двери во все комнаты были открыты, поэтому когда Карл бил Олега, Марина видела все произошедшее, но сидела на кресле, выпивала и никак не реагировала. Все из присутствующих знали, что Олег получил травмы, но вместо того, чтобы оказать ему помощь, они забрали его карточку, записали пин-код и ушли».

Николай: «29 или 30 декабря, точно не помню в какой день, я проснулся, пошел в туалет и обнаружил, что Олег лежит на полу в прихожей, у него был кровоподтёк под глазом, было похоже на то, что он упал или был избит. Я позвал Карла и мы переложили его на кровать. Я спрашивала, что произошло, но никто ничего не объяснил. Леонид забрал деньги и больше мы его не видела. Они хотели вызвать «скорую», но побоялись звонить, потому что подозревали, что вместе со скорой приедет полиция».

Марина: «Точную дату не знаю, мы все пили уже несколько дней. Я видела, что Олег сидел на диване, а Карл начала бить его ногами и руками - по лицу и голове. Даже когда пострадавший упал на пол, Карл продолжил его избивать. Я боялась защитить Олега, потому что Карл два-три года назад избивал меня. Когда он выпивает, становится агрессивным. По этой причине я не вызывала полицию. Олег не мог говорить, а только что-то бормотал, у него было разбито лицо. Карл запретил вызывать «скорую». До 4 января Олег страдал, а потом умер».

Для двух мужчин, принимавших участие в попойке, обернувшейся трагедией, Новый год в летнем домике закончился тюремным заключением. Карл был приговорен к 5 годам лишения свободы, Леонид - к 4 месяцам лишения свободы.

За неоказание помощи пострадавшему суд приговорил Марину к 90 часам исправительных работ, Леонида - к 50 часам исправительных работ.

Спустя несколько месяцев после постановления суда, в другом садовом домике произошла похожая трагедия - в самом конце улицы Озолциема в Зиепниеккалнсе было обнаружено обнаженное тело окровавленной женщины. Убитая лежала прямо на земле у садового домика, внутри которого находился пьяный убийца с ещё одной женщиной - как оказалось, убитая была его бывшей пассией. Совершив преступление, мужчина направился в дом, где проводил время со своей новой возлюбленной, не пытаясь скрыться от полиции.

Сейчас убийцы проводят время в тюрьме, а их садовые будки и домики, скорее всего, уже облюбовали товарищи «по бутылке».

Как говорят они сами: «Хорошая крыша над головой не пропадет».

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