В Юрмале обложили шинами и сожгли фоторадар; полиция ищет свидетелей

В ночь на вторник в Юрмале неустановленные на данный момент злоумышленники сожгли фоторадар. В связи с произошедшим начат уголовный процесс, Госполиция призывает откликнуться свидетелей, а также всех, кто располагает какой-либо ценной информацией, позвонив по номерам телефонов 67075111, 67075145 или 110.

Факт сожжения был зафиксирован в 1:09 на автодороге Рига - Вентспилс у канала Варкалю по направлению из Спуньциемса в Ригу. Преступники обложили фоторадар автомобильными шинами и подожгли. Общая площадь возгорания составила 1 кв. метр.

Начат уголовный процесс.

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