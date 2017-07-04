Исследование: в Латвии самый высокий в ЕС удельный вес контрабандных сигарет

В Латвии по-прежнему самый высокий среди стран-участниц ЕС, а также Швейцарии и Норвегии удельный вес контрабандных и контрафактных сигарет - 22,6% общего потребления, свидетельствуют результаты исследования SUN, проведенного в 2016 году аудиторской компанией KPMG.

Таким образом, ежегодные убытки Латвии от неуплаченных налогов из-за контрабанды сигарет достигают примерно 69 млн евро.

По сравнению с 2015 годом в 2016 году удельный вес контрабандных сигарет в Латвии сократился на 4,1 процентного пункта, а по сравнению с 2012 годом - на 8,1 процентного пункта.

Реклама

В Эстонии удельный вес торговли нелегальными сигаретами в 2016 году составил 13,3%, в Литве - 17%.

Общее потребление сигарет в Латвии в 2016 году составило 2,44 млрд штук- на 3% меньше, чем в 2015 году, а контрабандных и контрафактных сигарет - 0,55 млрд штук.

75,6% этого количества составили так называемые контрабандные белые сигареты (легально производимые в другой стране), 8,2% - контрафактные сигареты, 16,2% - контрабандная продукция другого происхождения. Сокращение потребления контрабандных сигарет объясняется падением общего потребления сигарет и успешной работой правоохранительных органов.

Главной причиной потока контрабанды является существенная разница в ценах на сигареты. Так, в Латвии средняя цена пачки сигарет в прошлом году составляла 2,89 евро, в России - 1,04 евро, а в Белоруссии - 0,60 евро. Чаще всего контрабандой в Латвию ввозятся сигареты марок «Premier», «NZ», «Winston», «Bayron» и «Fest», в основном из Белоруссии (80,1% всех контрабандных сигарет) и России (15,1%).

В европейских странах (EС, Швейцарии и Норвегии) наблюдается сокращение потребления сигарет: в 2016 году по сравнению с 2015 годом общее потребление снизилось на 2,1 процентного пункта, потребление контрабандных сигарет - на 8,8 процентного пункта, а удельный вес контрабандных сигарет в 2016 году в Европе в среднем превысил 9% общего потребления.

Сумма недополученных налогов составила в общей сложности примерно 10,2 млрд евро.

В 2016 году 44% контрабандных сигарет в Европу было ввезено из третьих стран, в основном из Украины и Белоруссии.

Исследование проведено по заказу «Royal United Services Institute for Defence and Security Studies» (RUSI) на средства «British American Tobacco», «Imperial Tobacco» и «Philip Morris International».

Еще по этой теме