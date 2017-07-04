Поиски пятилетнего Вани сместились в сторону Шкеде

 

Фото: bezvests.lv, Valsts policija

Полиция призывает участвующих в поисках пропавшего в субботу пятилетнего Вани Берладина двигаться на транспортных средствах в сторону Шкеде.

Всех, кто может участвовать в поисках на своих автомобилях, полиция призывает собраться на ул. Виршу, 9/11 в Лиепае, откуда будет организовано движение в сторону Шкеде.

С момента, когда стало известно о пропаже мальчика, в его поисках приняли участие несколько тысяч добровольцев, а также полицейские и военнослужащие. В понедельник пункт поиска на ул. Павилостас, 1 открыла организация «bezvests.lv».

Реклама

Сегодня поисковые работы были сосредоточены в районе садовых домиков на ул. Павилостас. На вертолете были обследованы окрестности озера Тосмарес и вся Лиепая.

В Тосмаре полиция сегодня в сотрудничестве с управляющими домами обследует здания, в том числе подвалы и чердаки.

Мальчика ищут также в соседних странах - Литве и Эстонии.

Как сообщалось, заявление о пропаже пятилетнего Ивана Берладина полиция получила в воскресенье около трех часов дня. Мальчик в субботу около 8.30 вышел из своего дома на ул. Павилостас и пропал.

У Ивана среднее телосложение, волосы короткие, светлые, глаза голубые. На мальчике была красная майка с изображением героя мультфильма «Молния Маквин», синяя трикотажная куртка на молнии и синие спортивные штаны. На ногах сандалии бежевого цвета. Мальчик разговаривает по-русски.

Всех, у кого есть какая-либо информация об Иване, просят звонить по телефону 110.

Еще по этой теме
Поиски пятилетнего Ивана: обыскивается вся Лиепая, папа ищет, мама сидит с другими детьми

Поиски пятилетнего Ивана: обыскивается вся Лиепая, папа ищет, мама сидит с другими детьми

Срочное сообщение Bezvests.lv: «Поиски Ивана становятся неконтролируемыми»

Срочное сообщение Bezvests.lv: «Поиски Ивана становятся неконтролируемыми»


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Mārupe, 151900 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 239500 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 84900 EUR

reklama.vesti.lv

СМИ: Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков ждут первенца Showbiz

СМИ: Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков ждут первенца

Вдова о причине смерти экс-солиста "Иванушек" Showbiz

Вдова о причине смерти экс-солиста "Иванушек"

«Маникюр» для домашних животных стал вирусным Wo&Men

«Маникюр» для домашних животных стал вирусным

СМИ: iPhone 8 может полностью лишиться Touch ID Hi-Tech

СМИ: iPhone 8 может полностью лишиться Touch ID

В Китае обнаружили останки древних людей-великанов Hi-Tech

В Китае обнаружили останки древних людей-великанов

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Ķekavas pag.
85 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Дом
Дом Mārupe
220 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Rīga
185 000 EUR
Дом
Дом Salaspils pag.
107 500 EUR
Квартира
Квартира Rīga
82 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
LAWYER
LAWYER
СПЕЦИАЛИСТА ПО ПРОДАЖАМ (РАБОТ ...
СПЕЦИАЛИСТА ПО ПРОДАЖАМ (РАБОТ ...
JURISTU/-I
JURISTU/-I
PĀRDOŠANAS SPECIĀLISTI/-U (D ...
PĀRDOŠANAS SPECIĀLISTI/-U (D ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 