Поиски пятилетнего Вани сместились в сторону Шкеде

Полиция призывает участвующих в поисках пропавшего в субботу пятилетнего Вани Берладина двигаться на транспортных средствах в сторону Шкеде.

Всех, кто может участвовать в поисках на своих автомобилях, полиция призывает собраться на ул. Виршу, 9/11 в Лиепае, откуда будет организовано движение в сторону Шкеде.

С момента, когда стало известно о пропаже мальчика, в его поисках приняли участие несколько тысяч добровольцев, а также полицейские и военнослужащие. В понедельник пункт поиска на ул. Павилостас, 1 открыла организация «bezvests.lv».

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Сегодня поисковые работы были сосредоточены в районе садовых домиков на ул. Павилостас. На вертолете были обследованы окрестности озера Тосмарес и вся Лиепая.

В Тосмаре полиция сегодня в сотрудничестве с управляющими домами обследует здания, в том числе подвалы и чердаки.

Мальчика ищут также в соседних странах - Литве и Эстонии.

Как сообщалось, заявление о пропаже пятилетнего Ивана Берладина полиция получила в воскресенье около трех часов дня. Мальчик в субботу около 8.30 вышел из своего дома на ул. Павилостас и пропал.

У Ивана среднее телосложение, волосы короткие, светлые, глаза голубые. На мальчике была красная майка с изображением героя мультфильма «Молния Маквин», синяя трикотажная куртка на молнии и синие спортивные штаны. На ногах сандалии бежевого цвета. Мальчик разговаривает по-русски.

Всех, у кого есть какая-либо информация об Иване, просят звонить по телефону 110.

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