Муниципальная полиция задержала в центре Риги двух разыскиваемых

3 июля около 17 часов сотрудники Рижской муниципальной полиции получили информацию, что на улице Кр. Барона на скамейке напротив Верманского парка спит мужчина.

Прибывшие на место полицейские разбудили мужчину, чтобы убедиться, не нуждается ли он в медицинской помощи.

Мужчина объяснил, что присел на скамейку и хотел насладиться живописным пейзажем, но уснул.

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Во время проверки личных данных обнаружили, что он объявлен в розыск. 45 летний мужчина задержан и доставлен в Госполицию для дальнейших процессуальных действий - сообщает Riga.lv

Спустя несколько часов сотрудники Центра видеонаблюдения РМП заметили на Улице 13 января компанию из трех человек, которые в аллее сидели на скамейке и распивали алкоголь. Прибывшие на место полицейские встретили двух мужчин и одну женщину, все они извинились за причиненные неудобства и тут же выбросили алкоголь. Нарушители пояснили, что, ожидая междугородний автобус, решили выпить немного пива. Во время проверки данных выяснилось, что один из мужчин объявлен в розыск. Сотрудники РМП связались с инициатором розыска, оказалось, что мужчину не нужно задерживать – просто следует ему передать повестку.

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