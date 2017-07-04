Bezvests.lv: исчезновение 5-летнего Вани активизировало деятельность шарлатанов

Ilustratīvs attēls
 

Ilustratīvs attēls. Фото: bezvests.lv

Организация Bezvests.lv на своей странице в Facebook сообщила, что исчезновение 5-летнего мальчика - лиепайчанина Ивана Берладина - дало почву для буйных фантазий людям, нечистым на руку и желающим на несчастье родных и близких поднять себе рейтинги и увеличить клиентуру.

"На чужом горе, как обычно, активизируются так называемые экстрасенсы и шарлатаны. Исчезновение 5-летнего мальчика - лиепайчанина Ивана Берладина - дало почву для буйных фантазий людям, нечистым на руку и желающим на несчастье родных и близких поднять себе рейтинги и увеличить клиентуру. Почта BEZVESTS.LV буквально ломится от сообщений всевозможных магов и волшебников, которые по своему обыкновению рисуют точки и круги на карте и предлагают добровольцам бегать и проверять на месте их догадки.
НАПОМИНАЕМ ВСЕМ, КТО ЕЩЕ НЕ УСВОИЛ: добровольческая организация BEZVESTS.LV c экстрасенсами НЕ СОТРУДНИЧАЕТ,

все подобные предложения расценивает как попытки увести полицию и поисковиков от конкретных слаженных и продуманных действий и мешает поискам ребенка.

ПРОСИМ ВАС НЕ ПОДДАВАТЬСЯ НА ПРОВОКАЦИИ И НЕ РАСПРОСТРАНЯТЬ догадки экстрасенсов в наших комментариях и на других ресурсах. В данной ситуации это аморально и просто преступно.

Господа эзотерики, предлагаем вам не раздавать советы добровольцам и родителям, где и как искать, а САМИМ ВЫЕХАТЬ на указанные вами места и точки найти пропавшего ребенка самостоятельно, передав полиции. Это шанс для вас моментально стать знаменитыми и оказать РЕАЛЬНУЮ помощь следствию" - пишет Bezvests.lv.

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Напоминаем, в Лиепае всё еще продолжаются поиски пропавшего в субботу пятилетнего мальчика. Поисковые группы прочесывают все районы. Пока нет никаких результатов. Проверяется вся поступающая информация, которая хоть как-то может помочь в поиске мальчика. Желающие принять участие в поисках могут обращаться в Лиепайский полицейский участок на ул. Бариню, 3, также Виршу 9/11 или по тел. 110.

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