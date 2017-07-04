Пьяный подросток «угнал» тележку из супермаркета

3 июля после 21:00 сотрудники Рижской муниципальной полиции (РМП) получили вызов в Иманту – охранник супермаркета сообщил о пьяном подростке.

Прибывшим на место полицейским охранник рассказал, что заметил подростка примерно 14 лет, который толкал из супермаркета пустую торговую тележку. Охранник решил узнать мотивы поступка юноши и остановил его. Во время разговора от мальчика исходил запах алкоголя, также он не мог объяснить причину своих действий. Охранник его задержал и вызвал полицию - сообщает Riga.lv

На момент прибытия полиции 14-летний подросток вел себя спокойно и рассказал, что выпил с друзьями по пиву. Чтобы убедиться, что с ним все в порядке, на место вызвали медиков, которые обнаружили в его крови 0,96 промилле. Подростка доставили в больницу для протрезвления.

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По факту заведено административное дело, в рамках которого оценят ответственность и мальчика, и родителей.