Госполиция опровергла информацию о сотрудничестве с экстрасенсами

 

Фото: TVNET

Государственная полиция не подтвердила информацию о том, что в связи с пропажей в Лиепае 5-летнего Ивана «просила помощи экстрасенсов». Следует отметить, что почти каждый раз, когда пропадает человек, свою деятельность активизируют всевозможные шарлатаны, с собственными версиями произошедшего. Тем не менее, полиция отмечает, на протяжении многих лет, подобная информация ни разу не подтверждалась.

«На протяжении многих лет Государственная полиция ни разу не получала подтверждения предоставляемой экстрасенсами информации, поэтому и в данном случае их «показания» не будут рассматриваться, в качестве версий. В таком случае происходит нарушение коммуникации, неправильно формулируются пресс-релизы. Полиция в поиски не привлекала экстрасенсов», сообщила представитель Государственной полиции Гита Гжибовска.

Напоминаем, что одна участница «Битвы экстрасенсов» эстонская ведьма Мэрилин Керро поделилась своим предсказанием относительного того, что сейчас происходит с мальчиком Иваном, которого уже третьи сутки ищет вся Лиепая.

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По версии Мэрилин Керро, мальчик сейчас находится в дороге с человеком, которому доверился, мачтая о хорошей жизни. Она также добавила, что надеется, что у Ивана все будет хорошо.

Иван Берладин пропал в субботу в Лиепае около 8:30.

Рост Ивана - 1,28 метра, телосложение среднее, волосы короткие, светлые, глаза голубые. На мальчике была красная майка с изображением героя мультфильма «Молния Маквин», синяя трикотажная куртка на молнии и синие спортивные штаны. На ногах сандалии бежевого цвета. Мальчик разговаривает по-русски.

Всех, у кого есть какая-либо информация об Иване, просят звонить по телефону 110.

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