Рижский окружной суд приговорил имантского педофила к 22 годам тюрьмы; предусматривалось - 25

Рижский окружной суд приговорил так называемого имантского педофила Науриса Пикштейнса к 22 годам тюремного заключения. Обжалованный приговор суда первой инстанции предусматривал для него лишение свободы на 25 лет.

Еще по этой теме Имантский педофил обжаловал 25-летний тюремный срок 5 февраля 2017 г.

Как сообщил агентству ЛETA пресс-секретарь окружного суда Раймонд Лочмелис, сегодня суд объявил приговор в сокращенном виде, рассмотрев в порядке апелляции на закрытом судебном заседании уголовное дело по поданной обвиняемым апелляционной жалобе. Приговор суда Курземского предместья Риги от 6 января отменен в части присужденного Пикштейнсу наказания.

































Aizvērt Имантского педофила конвоируют на заседание суда Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET TVNET Ieva Lūka/LETA Ieva Lūka/LETA Ieva Lūka/LETA Ieva Lūka/LETA Ieva Lūka/LETA Ieva Lūka/LETA Ieva Lūka/LETA Ieva Lūka/LETA Ieva Lūka/LETA Ieva Lūka/LETA Ieva Lūka/LETA







Реклама

Пикштейнс уже был в 2014 году приговорен судом по 4-й части 15-й статьи и по 3-й части 160-й статьи Уголовного закона за попытку сексуального насилия к лишению свободы на 10 лет с пробационным надзором на два года. Окончательный приговор, вынесенный окружным судом, предусматривает для обвиняемого лишение свободы на 22 года с пробационным надзором на три года. В остальной части приговор первой судебной инстанции оставлен без изменений.

Полный текст приговора будет доступен 19 июля, после чего его можно будет в 10-дневный срок обжаловать в кассационном порядке.

Мужчина обвинялся в насильственном удовлетворении полового влечения противоестественным способом и развратных действиях с малолетними девочками. На своих жертв он нападал в подъездах домов в Иманте и Засулауксе. Задержать его удалось в августе 2015 года.

Еще по этой теме