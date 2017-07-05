Рижский окружной суд приговорил имантского педофила к 22 годам тюрьмы; предусматривалось - 25

"Имантского педофила" ведут на судебное заседание
 

"Имантского педофила" ведут на судебное заседание. Фото: Kaspars Meinerts/TVNET

Рижский окружной суд приговорил так называемого имантского педофила Науриса Пикштейнса к 22 годам тюремного заключения. Обжалованный приговор суда первой инстанции предусматривал для него лишение свободы на 25 лет.

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Как сообщил агентству ЛETA пресс-секретарь окружного суда Раймонд Лочмелис, сегодня суд объявил приговор в сокращенном виде, рассмотрев в порядке апелляции на закрытом судебном заседании уголовное дело по поданной обвиняемым апелляционной жалобе. Приговор суда Курземского предместья Риги от 6 января отменен в части присужденного Пикштейнсу наказания.

Имантского педофила конвоируют на заседание суда

Фото: Имантского педофила конвоируют на заседание суда0

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Пикштейнс уже был в 2014 году приговорен судом по 4-й части 15-й статьи и по 3-й части 160-й статьи Уголовного закона за попытку сексуального насилия к лишению свободы на 10 лет с пробационным надзором на два года. Окончательный приговор, вынесенный окружным судом, предусматривает для обвиняемого лишение свободы на 22 года с пробационным надзором на три года. В остальной части приговор первой судебной инстанции оставлен без изменений.

Полный текст приговора будет доступен 19 июля, после чего его можно будет в 10-дневный срок обжаловать в кассационном порядке.

Мужчина обвинялся в насильственном удовлетворении полового влечения противоестественным способом и развратных действиях с малолетними девочками. На своих жертв он нападал в подъездах домов в Иманте и Засулауксе. Задержать его удалось в августе 2015 года.

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Имантский педофил вполне неплохо проводит время в тюрьме со «своими»

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