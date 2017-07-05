Поиски пятилетнего Вани: людей просят присылать видео

 

Фото: Valsts policija

Госполиция в сотрудничестве с центром информации Министерства внутренних дел создала платформу, в которой лиепайчан призывают делиться видео, которые были засняты начиная с 30 июня в Лиепае и ее округе. В свою очередь тех жителей, кто живет вне Лиепаи, призывают делиться видеоматериалами, на которых в этот период времени зафиксирован ребенок, который может быть Иваном Берладиным.

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Видеоматерилы можно передать Госполиции по электронной почте puikaliepaja@iem.gov.lv или же явившись лично в Управление Госполиции курземского региона по адресу ул. Бариню, 3, Лиепая.

Госполиция продолжает работу и по видеоматериалам нескольких камер в Лиепае. Если местным жителям доступны видеозаписи с рабочих мест и мест жительства, видеорегистраторов автомобилей, то их тоже можно слать на puikaliepaja@iem.gov.lv. Ограничение на размер файла - 90 МБ.

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Кроме того, если в других городах ваши камеры зафиксировали мальчика, который может быть Иваном, их тоже просят слать на упомянутый адрес, указав дату, время и место (город, улица, номер дома и т.д.). Также стоит указать свой номер телефона.

В случае, если видеофайл большего объема, его нужно сохранить в любой доступной аппликации, к примеру, Failiem.lv, OneDrive, Youtube и т.д., и переслать ссылку на puikaliepaja@iem.gov.lv.

Записи можно записать и на флешку, явившись в Управление Госполиции курземского региона по адресу ул. Бариню, 3, корпус 5 в Лиепае, нажав у входа кнопку звонка. В этом случае в названии файла стоит указать дату записи, время и место.

Как уже писал Русский TVNET, заявление о пропаже пятилетнего Ивана Берладина полиция получила в воскресенье около трех часов дня. Мальчик в субботу около 8.30 вышел из своего дома на ул. Павилостас и пропал.

Вчера полиция распространила фото - кадр записи камеры видеонаблюдения - Ваня стоит на остановке общественного транспорта в Лиепае.

В свою очередь, Госполиция указала, что приостановила поиски с добровольцами, поблагодарила волонтеров за помощь и ценный вклад. Проанализировав ситуацию, дальше будет действовать уже своими полицейскими методами.

ПРИМЕТЫ ребенка: Волосы светлые, глаза голубые, кожа лица смуглая, рост 120 см. Одет, по уточненным данным, в одежду синего цвета - синие брюки и синюю вязанную кофту на «молнии».
Если увидите мальчика с похожими приметами, просьба не выпускать его из поля зрения и срочно звонить в полицию по телефону 110 или в Bezvests.lv по номеру 22 084 084.

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