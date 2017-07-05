Эвакуация машины, снесшей полдома в Даугавпилсе

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У дома, находящегося у дороги, есть как преимущества. так и недостатки. Среди преимуществ стоит упомянуть удобный доступ к транспорту, жизнь на краю экономической артерии и так далее. Среди недостатков - шум и риск, что водители транспорта могут не справиться с управлением и врезаться в дом. Если это случится у водителя мопеда, то, скорее всего, пострадает лишь он сам. Но, если контроль над машиной потеряет водитель машины, то ущерб может быть огромен, как для машины, так и для здания. Это великолепно демонстрирует видео об эвакуации такого авто после того, как оно снесло почти полдома в Гриве (Даугавпилс).