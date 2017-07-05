В США за торговлю вирусами осуждены двое мужчин из Латвии

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Двое мужчин из Латвии более десяти лет торговали программами, которые использовались для серьезных атак на предприятия США, свидетельствует опубликованный обвинительный акт федерального суда Александрии.

Прокуратура утверждает, что оба мужчины вместе с сообщником из Вирджинии создали пакет вирусов, который предлагался на сайтах киберпреступников, сообщает агентство ЛЕТА.

Эти услуги, получить доступ к которым можно было через программу Tor, хакеры оказывали до конца 2006 года.

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Среди предложенных программ были самые эффективные вирусы, известные ФБР, сказано в обвинительном акте.

При том число пострадавших предприятий и сумма ущерба не указываются.

Обвиненные идентифицированы как Руслан Бондарс и Юрий Мартисев.

Бондарс является негражданином Латвии, а Мартисев - гражданин Латвии, проживающий в Москве.


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