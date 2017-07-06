Серьезный пожар в Даугавпилсе: здание тушили всю ночь

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Reuters/LETA

В среду в Даугавпилсе загорелась двухэтажное нежилое здание, пламя распространилось на площади в 650 кв. метров, сообщает агентство ЛЕТА.

Вызов на ул. Даугавас пожарные получили в 19:12.

Пожар повышенной опасности был локализован в 21:35, в данный момент работы по тушению продолжаются.

Реклама

За прошедшие сутки пожарные выезжали на вызовы, где горели мусор, бытовая техника, вещи, передвижной пластиковый туалет, четыре легковых автомобиля, садовый дом, двеквартиры и подгоревшая еда.

Всего вчера было потушено 19 пожаров. Кроме того, Пожарно-спасательная служба провела 15 спасательных работ, а три вызова оказались ложными.


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Rīga, 95000 EUR
Дом
Дом, Amatnieki, 143000 EUR
Дом
Дом, Tīraine, 279000 EUR

reklama.vesti.lv

Романтика! «Особенная» дочь Ирины Хакамады отдыхает с любимым Wo&Men

Романтика! «Особенная» дочь Ирины Хакамады отдыхает с любимым

Вдова о причине смерти экс-солиста "Иванушек" Showbiz

Вдова о причине смерти экс-солиста "Иванушек"

Молодая жена Краско выдвинула ему жесткий ультиматум Showbiz

Молодая жена Краско выдвинула ему жесткий ультиматум

15 вещей, за которые женщина никогда не должна извиняться Wo&Men

15 вещей, за которые женщина никогда не должна извиняться

Любимец женщин Юрис Жагарс решился лечь под нож хирурга Showbiz

Любимец женщин Юрис Жагарс решился лечь под нож хирурга

Пожары

Даугавпилс

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Salaspils pag.
107 500 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Дом
Дом Mārupe
220 000 EUR
Дом
Дом Rīga
185 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
TIRDZNIECĪBAS PĀRSTĀVI
TIRDZNIECĪBAS PĀRSTĀVI
BŪVPROJEKTU VADĪTĀJU
BŪVPROJEKTU VADĪTĀJU
PROJEKTU SASKAŅOŠANAS SPECIĀLI ...
PROJEKTU SASKAŅOŠANAS SPECIĀLI ...
DIREKTORA/ VADĪTĀJA ASISTENTU/- ...
DIREKTORA/ VADĪTĀJA ASISTENTU/- ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 