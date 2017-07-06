Серьезный пожар в Даугавпилсе: здание тушили всю ночь

В среду в Даугавпилсе загорелась двухэтажное нежилое здание, пламя распространилось на площади в 650 кв. метров, сообщает агентство ЛЕТА.

Вызов на ул. Даугавас пожарные получили в 19:12.

Пожар повышенной опасности был локализован в 21:35, в данный момент работы по тушению продолжаются.

Реклама

За прошедшие сутки пожарные выезжали на вызовы, где горели мусор, бытовая техника, вещи, передвижной пластиковый туалет, четыре легковых автомобиля, садовый дом, двеквартиры и подгоревшая еда.

Всего вчера было потушено 19 пожаров. Кроме того, Пожарно-спасательная служба провела 15 спасательных работ, а три вызова оказались ложными.