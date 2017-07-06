Видео: пьяный побег от полиции на квадроцикле. С маленькими детьми

 

Фото: Rīgas pašvaldības policija

5 июля, около полуночи, сотрудники Рижской муниципальной полиции (РМП), во время патрулирования в Зиепниеккалнсе, заметили квадроцикл – на нем сидели четыре человека. Управлял транспортом мужчина в шлеме, у всех остальных голова было без защиты. Поэтому полицейские решили остановить эту компанию.

Полицейские включили звуковые и световые сигналы и велели остановиться. Но водитель нажал педаль газа в пол и помчался по зеленой зоне. Агрессивная манера езды угрожала безопасности его пассажиров. В один момент квадроцикл проехал на двух колесах через кусты.

Погоня закончилась только тогда, когда водитель квадроцикла пытался вернуться на проезжую часть, но не справился с управлением и врезался в полицейский бусик.

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Во время разговора выяснилось, что водитель – в алкогольном опьянении и у него нет водительских прав. Самое страшное в том, что пассажирами были дети – 6 и 8 лет, а также их мать, которая тоже была пьяной. Однако женщина категорически отрицала свою ответственность, утверждая, что была против побега от полиции . На вопрос, почему она села с детьми на квадроцикл, которым управляет пьяный, женщина сказала, что хотела побыстрее домой.

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На место прибыла Служба неотложной медицинской помощи, которым мать запретила осматривать детей. После длительных переговоров медикам удалось уговорить женщину разрешить осмотреть мальчиков. Полицейским пришлось несколько раз просить прекратить ее курить в присутствии детей, на что она только смеялась.

Позже женщина призналась, что вместе с водителем пила алкоголь. Женщина рассказала, что приятель ее мужа примерно месяц назад купил квадроцикл, и они хотели его опробовать. Также 30-летняя женщина признала, что знала об отсутствии водительских прав.

На место прибыли и сотрудники Государственной полиции, которые провели проверку на алкоголь. В крови водителя квадроцикла было при первом замере 3,04 промилле, при втором – 3,07. Также подтвердилось, что у него нет прав.

Материалы по факту нарушения прав детей переданы Рижскому сиротскому суду и отделу профилактики детских правонарушений РМП.

Работу с 38-летним водителем квадроцикла продолжила Госполиция. За вождение в нетрезвом виде и без водительских прав предусмотрена уголовная ответственность.


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