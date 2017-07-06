«Rietumu banka» по делу об отмывании денег во Франции оштрафован на 80 млн евро

 

Фото: Lita Krone / LETA

Парижский уголовный суд в четверг по делу об отмывании денег приговорил латвийский «Rietumu banka» к денежному штрафу в размере 80 млн евро, сообщил французский портал «CBanque».

Президент «Rietumu banka» Александр Панков приговорен у четырем года лишения свободы условно, руководитель представительства «Rietumu banka» во Франции Сергей Щука - к одному году лишения свободы условно.

«Rietumu banka» запрещено в течение пяти лет работать во Франции.

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Главный обвиняемый по этому делу - бывший руководитель компании «France Offshore» Навад Бенсусан - приговорен к пяти годам (трем годам - реального и двум - условного). тюремного заключения.

Передача Латвийского ТВ «de facto» весной прошлого года сообщила, что по уголовному делу, переданному французской прокуратуре, «Rietumu banka» и его президенту Панкову предъявлено обвинение в оказании помощи в отмывании денег.

«Rietumu banka» ранее заявил, что не согласен с предъявленным обвинением в оказании помощи «France Offshore» и с требуемым прокурором штрафом в размере 90 млн евро. Банк подчеркнул, что действовал корректно, соблюдая законы.


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