Дело пропавшего Вани: полиция выступила с важным заявлением

 

Фото: Госполиция

 

Поиски пропавшего 1 июля 5-летнего Вани в Лиепае не увенчались успехом до сих пор. Об этом в четверг вечером сообщила Госполиция в своем профиле на Facebook. Надежды найти пропавшего ребенка живым очень ничтожны, считает полиция.

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По данным стражей порядка на сегодня рассматриваются две основных версии - с ним случился несчастный случай или же он стал жертвой осознанного или неосознанного преступления, поэтому поиски со среды проходят тактически совершенно на другом уровне. Привлечены сотрудники Отдела по расследованию убийств Управления криминальных расследований, которые предоставляют тактическую и техническую поддержку.

Помощь волотнеров, которые бросились на поиски ребенка в первые часы после тревоги, неоценима. Их число превысило 4000 человек. Однако на данный момент важно продолжать расследование дела специфически используя уголовно-процессуальные методы.

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На данный момент известно, что мальчик утром в 8 часов в Тосмаре сел на маршрутку и уехал в направлении Каросты.

Спустя 20 минут городским маршрутным микроавтобусом уехал в направлении центра города до площади Куршу. Последний раз, когда его видели (официально подтврежденная информация) - в 16 часов 1 июля в районе улицы Спидолу. Одет он был в синюю кофту с капюшоном на голове и белой надписью спереди на груди, синих спортивных брюках и в сандалиях на босу ногу.

Bezvests.lv организовали поиски мальчика Ивана в Лиепае

Фото: Bezvests.lv организовали поиски мальчика Ивана в Лиепае0

Люди, которые владеют хоть какой-то информацией об обстоятельствах его исчезновения - пожалуйста, обратитесь в полицию!

Возможно, кто-то знает о других людях, которые могут быть связаны с Ваней в эти дни. Возможно, кто-то из вас видел странную ситуацию на улицах Лиепаи, но не придали ей значения - расскажите об этом полиции! Возможно, ваши наблюдения или ваша информация - как раз то недостающее звено в цепочке расследования, которое поможет стражам порядка!

Полиция еще раз напоминает, что официальная информация, которой можно доверять - ТОЛЬКО поступающая именно от них. Все другие информативные каналы, организации и группы, которые занимаются поиском ребенка, могут распространять информацию не отвечающую действительности.

Полиция еще раз призыает всех, кто может что-то знать о судьбе мальчика связаться с полицией. Это можно делать и анонимно. «Рано или поздно мы узнаем правду!» - сообщается в заявлении стражей порядка.

Для поиска ребенка создан единый адрес э-почты «puikaliepaja@iem.gov.lv», действует телефон 116000, по которому дежурная часть Госполиции примет любую информацию, которая может помочь в поисках Ивана.

Фото: Valsts policija

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