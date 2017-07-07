В результате пожара в Даугавпилсе погибла женщина

 

Фото: LETA

За прошедшие сутки в Латвии потушено 23 пожара, один человек в огне погиб, а еще трое пострадали, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба.

Вчера в 12.17 пожарные получили вызов на ул. Малу в Даугавпилсе, где в трехэтажном жилом доме чувствовался запах дыма. Пожар начался в квартире на третьем этаже, где в ванной комнате горели бытовые вещи.

Из задымленных помещений пожарные помогли выбраться одному человеку, который был передан медикам, а еще два человека из соседних квартир сами обратились за помощью к врачам.

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В результате пожара погибла 65-летняя женщина.

В Риге вчера зарегистрировано девять пожаров, в других городах Латвии - пять, в краях - девять.

Всего с начала года в Латвии зарегистрировано 5955 пожаров, в том числе 2253 поджога травы. В результате пожаров пострадали 208, а погибли 44 человека.


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