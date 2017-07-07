Мужчина с ножом напал на полицейских прямо у памятника Свободы

 

Фото: скриншот видео

Этой ночью рижские полицейские подверглись нападению прямо у памятника Свободы.

7 июля после 3:00 муниципальные полицейские заметили недалеко от памятника Свободы мужчину, который сидел на скамейке и пил пиво. Стражи порядка подошли к нему и указали, что в общественных местах употреблять алкоголь запрещено. Мужчина извинился и выбросил бутылку в ближайшую мусорную урну.

Однако когда полицейские стали отходить, он внезапно вытащил нож. Спустя мгновенье мужчина с криками бросился на них, размахивая холодным оружием. Чтобы нейтрализовать нападавшего, сначала было решено применить электрошоковый пистолет, но из-за толстой одежды это не было эффективно. Позже на помощь поспешил ближайший экипаж, который отвлек агрессивного мужчину и полицейским удалось выбить нож из руки.

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Мужчина продолжал выкрикивать ругательства. В свою очередь, в момент, когда на него надевали наручники, одна рука неестественно заломилась. Оказалось, что вместо нее был протез.

Нападавшему 48 лет. Его доставили в участок, по факту был начат криминальный процесс. В Уголовном законе за такое преступление предусмотрено наказание до 5 лет лишения свободы.


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