Продолжаются поиски пропавшего в Лиепае мальчика

Госполиция продолжает поиски пропавшего в Лиепае пятилетнего мальчика Ивана Берладина, сообщила представитель Госполиции Илзе Юревица.

Новостей по делу пока нет. Поиски проходили на всей территории города, но не дали результата, поэтому теперь полиция использует другие методы.

Поиск ребенка идет по всей Латвии, но концентрируется в Лиепае и ее окрестностях. По специально созданному электронному адресу "puikaliepaja@iem.gov.lv" продолжают поступать видеоматериалы, которые могут быть связаны с пропавшим ребенком. Полиция просит население предоставлять любую информацию, которая может помочь в поисках.

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В последний раз Ивана видели живым 1 июля. У Ивана среднее телосложение, волосы короткие, светлые, глаза голубые. На мальчике была красная майка с изображением героя мультфильма «Молния Маквин», синяя трикотажная куртка на молнии и синие спортивные штаны. На ногах сандалии бежевого цвета. Мальчик разговаривает по-русски.

Заявление о пропаже ребенка поступило в полицию 2 июля.

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