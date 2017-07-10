Новый поворот в деле Вани: мальчик мог перепутать автобусы и уехать в Дубени

 

Фото: Valsts policija

 

Новый поворот в деле о пропаже Вани. В понедельник полиция сделала заявление, что мальчик мог доехать на общественном транспорте до пункта Дубени в волости Гробини!

Госполиции удалось нащупать новую нить в поисках пропавшего в Лиепае пятилетнего Ивана Берладина. Мальчик общественным транспортом уехал в село Дубени Гробиньского края, и сегодня его поиски будут сосредоточены в этом районе, сообщили в полиции.

Facebook

Реклама

Полиция проанализировала видеоматериалы объемом более 250 гигабайтов, что равноценно примерно 200 часам. Следователям удалось установить новый этап маршрута перемещений Ивана в день исчезновения.

Выйдя из общественного транспорта на площади Куршу в Лиепае, он, по всей вероятности, перепутал остановки и отправился автобусом в направлении Гробини.

Этот поворот в маршруте перемещения мальчика удалось проследить по совсем коротенькому фрагменту видеозаписи, в котором на миг появляется небольшая часть его сандалика. Следователи нашли остановку, на которой мальчик вышел из автобуса - это конечная остановка маршрута в Дубени, где он, судя по последним данным, и остался. Вчера окрестности Дубени были обследованы с воздуха с вертолета Национальных вооруженных сил (НВС). Сегодня поиски в окрестностях Дубени продолжаются.

В поисках ребенка задействованы большие ресурсы - с 7 июля в них ежедневно участвуют около 260 опытных специалистов Госполиции, муниципальной полиции Лиепаи, НВС, Государственной пожарно-спасательной службы и волонтерской организации «bezvests.lv».

Лиепая и ее окрестности были еще раз обследованы с использованием спецсредств - вертолета НВС, лодок и с привлечением водолазов. Большую помощь в поисках оказывает возглавляемая Александром Фоминским организация «bezvests.lv».

В Лиепае и окрестностях города с помощью спецтехники проверены узкие, глубокие и заполненные водой места, подозрительные колодцы, стоки, бараки, форты и другие трудно доступные места. Госполиция благодарит всех жителей, оказавших помощь в поисках ребенка.

Параллельно следователи опросили около 200 жителей Лиепаи и окрестностей. Более 160 жителей сообщили Госполиции информацию по электронной почте puikaliepaja@iem.gov.lv и по телефону 116000 и 110.

В воскресенье вместе с добровольцами был обследован лиепайский полигон отходов, где проверено 12 тонн мусора, вывезенного на полигон с 1 июля.

Для поиска ребенка создан единый адрес электронной почты «puikaliepaja@iem.gov.lv», действует телефон 116000, по которому дежурная часть Госполиции примет любую информацию, которая может помочь в поисках Ивана.

Как сообщалось, Госполиция разрабатывает две версии исчезновения в Лиепае пятилетнего Ивана Берладина - несчастный случай или совершенное в отношении него преступление. Надежды найти пропавшего ребенка живым очень ничтожны, считает полиция.

Еще по этой теме
Дело пропавшего Вани: полиция выступила с важным заявлением

Дело пропавшего Вани: полиция выступила с важным заявлением

Армия бросила на поиски пятилетнего Вани дополнительные силы

Армия бросила на поиски пятилетнего Вани дополнительные силы

Дело пропавшего Ивана: странности, несовпадения и равнодушие

Дело пропавшего Ивана: странности, несовпадения и равнодушие


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 650 EUR
Дом
Дом, Jaunolaine, 225000 EUR
Коммерческий
Коммерческий, Rīga, 590 EUR

reklama.vesti.lv

200 экскаваторов в Китае за ночь дружно снесли старую эстакаду Hi-Tech

200 экскаваторов в Китае за ночь дружно снесли старую эстакаду

Диетологи назвали «вредные» продукты, помогающие похудеть Wo&Men

Диетологи назвали «вредные» продукты, помогающие похудеть

Ракамакафо, Стоп холодильник: Что мы слышали в известных песнях? Showbiz

Ракамакафо, Стоп холодильник: Что мы слышали в известных песнях?

Во Франции планируют отказаться от бензиновых авто Hi-Tech

Во Франции планируют отказаться от бензиновых авто

NASA показало «голову динозавра» на Марсе Hi-Tech

NASA показало «голову динозавра» на Марсе

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Mārupe
220 000 EUR
Дом
Дом Rīga
185 000 EUR
Дом
Дом Salaspils pag.
107 500 EUR
Дом
Дом Carnikava
149 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
82 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
250 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
СПЕЦИАЛИСТА ПО ПРОДАЖАМ (РАБОТ ...
СПЕЦИАЛИСТА ПО ПРОДАЖАМ (РАБОТ ...
JURISTU/-I
JURISTU/-I
PĀRDOŠANAS SPECIĀLISTI/-U (D ...
PĀRDOŠANAS SPECIĀLISTI/-U (D ...
АССИСТЕНТА МЕНЕДЖЕРА ПО ЛОГИСТ ...
АССИСТЕНТА МЕНЕДЖЕРА ПО ЛОГИСТ ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 