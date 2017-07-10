Уголовный процесс: Арестованы доли капитала Arēna Rīga

В ходе уголовного процесса, в котором признан пострадавшим предприниматель Игорь Иванов, Государственная полиция арестовала доли капитала Arēna Rīga. Об этом сообщает Latvijas Avīze.

В прошлую пятницу на 35% долей капитала Arēna Rīga был наложен арест. Доли капитала были признаны полученными в результате преступной деятельности. Бывший владелец данных долей капитала Иванов освобождён из мест заключения и делает первые шаги для того, чтобы вернуть принадлежащее ему имущество.

Arēna Rīga была самым ценным имуществом Игоря Иванова с конца 2006 года. Тогда он выкупил 100% долей капитала Arēna Rīga у строительной компании Merks.

Цена сделки составляла 17,61 млн евро. За данную сумму Иванов приобрел не только саму арену, но земельной участок площадью 5,8 га.

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3 марта 2008 года Иванов был задержан по подозрению в организации убийства своей супруги Эллы Ивановой, спустя два дня его посадили за решетку. В свою очередь,

спустя месяц стало известно, что находясь в тюрьме, он переписал 35 % долей капитала на своего компаньона Генадия Бондарика,

у которого всегда было было 25% акций, а 11 марта стало 60 %.

Было непонятно, как Иванов смог организовать передачу акций компаньону, находясь за решёткой. Ни руководство Arēna Rīga, ни Бондарик никаких комментариев не давали.

Иванов был приговорён к 12 с половиной годам тюремного заключения, а с правом собственности на Arēnas Rīga продолжались различные действия, которые публично не объяснялись, сообщает Latvijas Avīze.

Уже в 2007 году совладельцем Arēna Rīga с 30% долями капитала стала компания Grantox Consult Limited, зарегистрированная на Кипре. Доли капитала супруги Бонадрика Елены с 25% уменьшились до 10%, а Иванова и вовсе потеряла 10% принадлежавших ей акций. В 2009 году уже 100% долей капитала стали принадлежать зарегистрированной на Кипре компании AR Entertainment Limited, а в 2013 году перешли в собственность компании Glesum Investments. Единственным владельцем данной компании с августа 2015 года являлся известный предприниматель Юрис Савицкис, который раньше был штатным сотрудником Комитета государственной безопасности (КГБ).

По данным Latvijas Avīze, уголовное дело «о возможном факте мошенничества со стороны Генадия Бондарика, который, возможно, подделал документы для того, чтобы присвоить доли капитала, принадлежащие Иговю Иванову», а также «со стороны адвоката, который, возможно, выдал поддельную доверенность, позволяющую свободно распоряжаться имуществом Иванова» возбуждено 28 апреля этого года. Сам Иванов признан пострадавшим.

Документы, которые находятся в распоряжении Latvijas Avīze свидетельствуют о том, что в марте 2008 года Бондарик присвоил 35% долей капитала, принадлежащих Иванову, используя примитивную схему,

в основе которой, возможно, был расчёт, что Иванов никогда не выйдет из тюрьмы, и, как следствие, не сможет предъявить претензии.

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