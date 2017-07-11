Видео: На Вантовом мосту отважная девушка остановила самоубийцу

10 июля около 22 часов полиция получила сигнал, что некий мужчина на Вантовом мосту собирается кинуться в Даугаву.

Его заметила проезжавшая мимо на велосипеде девушка, которая до приезда стражей порядка всеми силами пыталась отговорить мужчину от опрометчивого шага. Ей даже пришлось применить силу, чтобы удержать потенциального самоубийцу. К счастью, быстро подъехал находившийся рядом экипаж Госполиции, следом приехали и сотрудники муниципальной полиции Риги, которые зафиксировали ЧП на камерах видеонаблюдения.

Прибывшие медики констатировали, что мужчина 1985 года рождения находился в состоянии алкогольного опьянения. В свою очередь, полиция благодарит отважную женщину, которая не осталась равнодушна и, возможно, сохранила молодому мужчине жизнь.

Реклама

Видео