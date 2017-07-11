Даугавпилс: конфликт, длившийся несколько лет, закончился убийством

Policijas darbinieks. Ilustratīvs foto
 

Policijas darbinieks. Ilustratīvs foto. Фото: Lita Krone / LETA

9 июля примерно в 14:18 работники Государственной полиции даугавпилсского отдела получили информацию, что в одном из микрорайонов Даугавпилса, в парке у дома, от огнестрельных ранений скончался мужчина 1955 года рождения, в свою очередь еще один - 1983 года рождения, с травмами был доставлен в больницу.

Прибыв на место событий стражи порядка задержали подозреваемого в случившемся мужчину - 1963 года рождения и конфисковали оружие. Проверив данные оружия было констатировано, что оно зарегистрировано в соответствии с законом, а у подозреваемого есть разрешение на его ношение.

У полиции есть информация, что до убийства между мужчинами был конфликт, который продолжался несколько лет. Следует добавить, что задержанный ранее не попадал в поле зрение полиции.

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Более подробную информацию полиция пока не предоставляет. По делу начат криминальный процесс.


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