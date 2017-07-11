Спецоперация у «Domina»: спрятавшийся в жилом здании вооруженный мужчина задержан

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Artūrs Kapša / LETA

Во вторник 11 июля, в Риге, недалеко от торгового центра «Domina» произошла полицейская спецоперация, в ходе которой был задержан вооруженный мужчина, спрятавшийся в жилом здании.

Операторам передачи TV3 Ziņas удалось заснять, как в здание по адресу Иерикю 13 готовились ворваться подразделение специального назначения.

Мужчину удалось задержать по итогам трёхчасовых переговоров, после которых мужчина добровольно согласился открыть двери полиции.

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Ранее Русский TVNET сообщал, что было блокировано движение в округе места происшествия. По неофициальной информации, на первом этаже жилого здания забаррикадировался мужчина. Государственная полиция работникам канала TV3 подтвердила, что вызов был получен в 16:00. Сообщалось, что в здании спрятался агрессивный мужчина, который, возможно, находится в состоянии алкогольного опьянения и имеет при себе оружие. Также, была вероятность, что в помещении, помимо агрессивного мужчины, находится еще один человек, однако, эта версия не подтвердилась.

Видео можно посмотреть перейдя по ссылке:

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Netālu no “Dominas” notiek policijas specoperācija! Dzīvojamā mājā, iespējams, iebarikādējies vīrietis ar ieroci


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