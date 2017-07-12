Даугавгрива: когда любовь доводит до полицейского участка

11 июля сотрудники Рижской муниципальной полиции отправились на вызов в Даугавгриву, где встревоженные люди сообщали об агрессивном юноше, которые выбил окно в одной из квартир многоэтажного жилого дома.

После этого жильцы услышали похожие на взрыв звук и увидели, что во дворе горит мотороллер. Одновременно на место вызвали и Государственную пожарно-спасательную службу.

На место прибыли и сотрудники Рижской муниципальной, и Государственной полиции. В подъезде указанного дома они встретили юношу, подходящего под описание.

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Парень рассказал, что поссорился с подружкой и на эмоциях разбил окно. А потом еще решил спалить мотороллер под окнами любимой.

Молодого человека решили задержать и доставить в дежурную часть для выяснения. Во время обыска он вел себя спокойно, однако вдруг начал убегать в лес – его, конечно, догнали.

Юношу передали Госполиции.