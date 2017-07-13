Причина смерти Вани Берладина может стать известна в течение месяца

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: bezvests.lv

Примерно в течение месяца будут известны результаты медицинской экспертизы для выяснения причины смерти пропавшего в Лиепае пятилетнего Ивана Берладина, сообщили агентству ЛETA в Курземском региональном управлении Госполиции.

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Экспертиза установит также время смерти ребенка.

Как сообщалось, 11 июля примерно в 19.00 тело пропавшего за 10 дней до этого в Лиепае пятилетнего Вани было найдено в зарослях в лесном массиве поселка Дубени в Гробиньском крае.

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Поиски 5-летнего Ивана с участием Bezvests.lv

Фото: Поиски 5-летнего Ивана с участием Bezvests.lv0

Полиция расследует уголовное дело, по которому оценит также возможную ответственность матери, соседей и водителя автобуса.

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