ДТП на перекрестке Бривибас и Дзирнаву: погиб молодой пешеход

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Ieva Lūka / LETA

Вчера утром на перекрестке улиц Бривибас и Дзирнаву в Риге водитель автомашины BMW - мужчина 1997 г. рожд. - сбил пешехода 1998 г. рожд, который от полученных травм скончался на месте происшествия, сообщила Госполиция.

За минувшие сутки в дорожно-транспортных происшествиях (ДТП) в Латвии пострадали восемь человек, все эти ДТП произошли в Рижском регионе.

Оформлено девять протоколов об управлении транспортным средством в состоянии опьянения. По три нетрезвых автоводителя задержаны в Земгале и в Курземе, два - в Рижском регионе, один - в Латгале.

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В Рижском регионе оформлено также два протокола об агрессивном вождении.

За превышение разрешенной скорости движения в прошедшие сутки составлено 226 протоколов.


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