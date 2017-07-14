Внимание: пропала 67-летняя жительница Добеле Дина Новицка

 

Фото: из личного архива

67-летняя жительница Добеле Дина Новицка пропала 2 июля 2017 года около 18:00. Вышла из дома и не вернулась. Последний раз созванивалась с родными 2 июля.

Никто из родственников и знакомых не знает о месте ее нахождения. Телефон отключен. При себе у Дины был телефон и зарядное устройство для него. Денег при себе не было.

ПРИМЕТЫ: Рост 165 см, плотного телосложения, волосы темные. Была одета в красную куртку, серые спортивные брюки, зеленую рубашку.

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Всех, кто видел пропавшую или знает ее возможное место нахождения, просим звонить в полицию по телефону 110 или в BEZVESTS.LV по номеру 22 084 084.


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