Родители из-за бутылки бросили детей

13 июля около 21.30 в полиции самоуправления был получен вызов на бульвар Атмодас, где была найдена девочка 2009. г. рожд, рассказавшая, что уже несколько дней она не ела и не пила, а родители дома употребляют алкоголь, причем дома с ними находится 10-месячный братик, сообщил представитель полиции самоуправления Каспар Варпиньш.

«Прибыв на место, при разговоре с матерью было констатировано, что женщина пьяная и не может связно отвечать на вопросы», отметил Варпиньш.

«Во время беседы был слышен плач младенца. Проверив комнату, был замечен и отец ребенка, также находившийся в опьянении.

В квартире стоял запах алкоголя и сигарет, везде валялась одежда и пустые бутылки».

Реклама

Приняв во внимание эти факты, было принято решение отобрать детей. Малыш 2016. г. рожд был доставлен в филиал VSAC «Kurzeme» «Лиепая», а девочка, 2019. г. рожд была отправлена в детдом. Проведя тест на алкоголь, у матери было констатировано 3,89 промилле, а у отца - 3,38 промилле.

А уже 14 июля в 01.40 полиция самоуправления получила вызов на ул. Айстерес, где в одном из многоэтажных домов стоял шум в квартире.

«Прибыв на место, у дверей было слышно, что в квартире происходит конфликт, и плачет младенец», рассказал К. Варпиньш: «После того, как квартиранты открыли дверь, было констатировано, что оба взрослых в опьянении, а также в квартире находились дети 2008, 2015 и 2017 г. рожд.»

«В ожидании представителей полиции по делам несовершеннолетних, мужчина несколько раз становился агрессивным, а женщина, игнорируя указания сотрудников полиции, продолжала употреблять алкоголь».

И в этом случае дети были доставлены в детдом.

Проведя тест на алкоголь, у матери было констатировано 2,77 промилле, а у отца - 1,18 промилле.

Еще по этой теме