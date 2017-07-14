Драка в кафе Ильгюциемса закончилась смертью мужчины

 

Фото: Госполиция

В ночь с 7 на 8 июля в одном из кафе в микрорайоне Ильгюциемс произошел конфликт между двумя мужчинами. Этот конфликт перешел в кровавую драку, во время которой один мужчина сильно избил другого. После драки пострадавший ушел домой, где скончался. Родственники пострадавшего незамедлительно вызвали Госполицию и скорую помощь, сообщив о смерти.

Начат уголовный процесс. За подобное преступление грозит лишение свободы на срок о трех до 15 лет с конфискацией имущества ишли без нее, а также с пробационным надзором на срок до трех лет или без него.

В четверг, 13 июля, был найден и задержан возможный виновник. Мужчина 1987 года рождения в поле зрения ранее не попадал.

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В пятницу к задержанному была применена мера пресечения - арест.


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