ФОТО: Пухом Тебе земля, малыш... Сотни людей простились в Лиепае с Ваней Берладиным

Фото: Эгон Зивертс/liepajniekiem.lv

В пятницу в 15 часов на Гарнизонном кладбище прощались с пятилетним Иваном Берладиным. На похоронную церемонию пришли не только родственники погибшего мальчика, но и сотни лиепайчан, которым была не безразлична судьба мальчика, - как родители с детьми, так и дети школьного возраста.