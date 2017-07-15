ФОТО: Пухом Тебе земля, малыш... Сотни людей простились в Лиепае с Ваней Берладиным

В пятницу в 15 часов на Гарнизонном кладбище прощались с пятилетним Иваном Берладиным. На похоронную церемонию пришли не только родственники погибшего мальчика, но и сотни лиепайчан, которым была не безразлична судьба мальчика, - как родители с детьми, так и дети школьного возраста.
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Пятилетний Ваня Берладин пропал утром 1 июля. В течение 10 дней его искали несколько тысяч человек - полицейские, военнослужащие и добровольцы. Во вторник, 11 июля, тело Вани было обнаружено в лесу возле поселка Дубени Гробиньской волости, где он, вероятно, оказался, перепутав автобусы.
Фото: Эгон Зивертс/liepajniekiem.lv
Фото: Эгон Зивертс/liepajniekiem.lv
Фото: Эгон Зивертс/liepajniekiem.lv
Фото: Эгон Зивертс/liepajniekiem.lv
Фото: Эгон Зивертс/liepajniekiem.lv
Фото: Эгон Зивертс/liepajniekiem.lv
Фото: Эгон Зивертс/liepajniekiem.lv
Фото: Эгон Зивертс/liepajniekiem.lv
Фото: Эгон Зивертс/liepajniekiem.lv
Фото: Эгон Зивертс/liepajniekiem.lv
Фото: Эгон Зивертс/liepajniekiem.lv
Фото: Эгон Зивертс/liepajniekiem.lv
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