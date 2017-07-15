На фестивале «Positivus» зафиксированы случаи употребления и хранения наркотиков

 

Фото: Paula Čurkste / LETA

В минувшие сутки на фестивале «Positivus» полиция зафиксировала 23 прроисшествия, в том числе восемь связаны с употреблением и хранением наркотиков, сообщила агентству ЛЕТА представитель Госполиции Симона Гравите.

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Она рассказала, что с поиску наркотиков были привлечены четыре кинолога, которые совершили обход. Госполиция в четырех случаях хранения наркотиков завела административное дело, а в четырех случаях употребления наркотиков назначена экспертиза.

13 человек Госполиция вчера поместила в вытрезвитель. Были и случаи нарушения общественного порядка и мелкого хулиганства. По словам Гравите, для полиции вчерашний день на фестивале «Positvus» прошел сравнительно спокойно.

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