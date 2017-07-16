Полиция: до сих пор Positivus проходит спокойнее, чем обычно

 

Фото: Paula Čurkste / LETA

До сих пор фестиваль «Positivus» проходил спокойнее, чем год назад, сообщила агентству ЛЕТА представитель Госполиции Симона Гравите.

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По ее словам, вчера на фестивале зарегистрировано всего 24 происшествия, в том числе восемь связаны с наркотиками. В трех случаях констатировано хранение наркотиков, а в пяти случаях - подозрения на употребление наркотиков, поэтому проводится экспертиза.

В Салацгриве продолжается фестиваль Positivus 2017

Фото: В Салацгриве продолжается фестиваль Positivus 20170

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Пять человек Госполиция поместила в вытрезвитель, также были случаи нарушения общественного порядка, в том числе пребывание в общественном месте в чрезмерном опьянении.

Первый день фестиваля Positivus 2017

Фото: Первый день фестиваля Positivus 20170

Фестиваль Positivus 2017: стиль гостей первого дня

Фото: Фестиваль Positivus 2017: стиль гостей первого дня0

Задержан также один пьяный водитель.

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