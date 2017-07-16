Полиция: до сих пор Positivus проходит спокойнее, чем обычно

До сих пор фестиваль «Positivus» проходил спокойнее, чем год назад, сообщила агентству ЛЕТА представитель Госполиции Симона Гравите.

По ее словам, вчера на фестивале зарегистрировано всего 24 происшествия, в том числе восемь связаны с наркотиками. В трех случаях констатировано хранение наркотиков, а в пяти случаях - подозрения на употребление наркотиков, поэтому проводится экспертиза.

























































































































































































































































































































































































































































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Пять человек Госполиция поместила в вытрезвитель, также были случаи нарушения общественного порядка, в том числе пребывание в общественном месте в чрезмерном опьянении.













































































































































































































































































































































































































Aizvērt Первый день фестиваля Positivus 2017 Mārtiņš Otto, Jānis Škapars / TVNET Mārtiņš Otto, Jānis Škapars / TVNET Mārtiņš Otto, Jānis Škapars / TVNET Mārtiņš Otto, Jānis Škapars / TVNET Mārtiņš Otto, Jānis Škapars / TVNET Mārtiņš Otto, Jānis Škapars / TVNET Mārtiņš Otto, Jānis Škapars / TVNET Mārtiņš Otto, Jānis Škapars / TVNET Mārtiņš Otto, Jānis Škapars / TVNET Mārtiņš Otto, Jānis Škapars / TVNET Mārtiņš Otto, Jānis Škapars / TVNET Mārtiņš Otto, Jānis Škapars / TVNET Mārtiņš Otto, Jānis Škapars / TVNET Mārtiņš Otto, Jānis Škapars / TVNET Mārtiņš Otto, Jānis Škapars / TVNET Mārtiņš Otto, Jānis Škapars / TVNET Mārtiņš Otto, Jānis Škapars / TVNET Mārtiņš Otto, Jānis Škapars / TVNET Mārtiņš Otto, Jānis Škapars / TVNET Mārtiņš Otto, Jānis Škapars / TVNET Mārtiņš Otto, Jānis Škapars / TVNET Mārtiņš Otto, Jānis Škapars / TVNET Mārtiņš Otto, Jānis Škapars / TVNET Mārtiņš Otto, Jānis Škapars / TVNET Mārtiņš Otto, Jānis Škapars / TVNET Mārtiņš Otto, Jānis Škapars / TVNET Mārtiņš Otto, Jānis 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Задержан также один пьяный водитель.

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