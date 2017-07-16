В Риге загорелась яхта: пострадали 12 человек

Сегодня, 16 июля, в Риге яхта мачтой зацепилась за электрические провода и загорелась. Помощь была оказана 12 пострадавшим, которые получили ожоги. Среди пострадавших есть и дети.

Как сообщили в Государственной-пожарно спасательной службе, вызов на место ЧП был получен в 16.35 у Даугавгривского шоссе, на канале Хапака, в 200 метрах от берега.

В свою очередь представитель Неотложной медицинской помощи Илзе Букша информировала, что

помощь пострадавшим на месте инцидента оказывали 9 бригад медиков.

У всех пострадавших ожоги.

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Среди 12 пострадаших 7 детей. У всех серьезные травмы, возможно, электротравмы. Все пострадашие были доставлены в больницу.

Судно не участвовало в регате пролива Муху-Вяйн, которая финишировала в эти выходные в Риге.

Руководитель школы парусного спорта при Городском яхт-клубе Роланд Миллерс заявил LETA, что яхтам нечего делать в канале Хапака, он слишком мелкий для судна с большой мачтой.

Миллерс обавил, что судя по фото, распространенным в соцсетх, горел небольшой катамаран.

Позже стало известно, что катамаран утонул.