В Риге загорелся катамаран: пострадали 12 человек

 

Фото: Ieva Čīka/LETA

 

Сегодня, 16 июля, в Риге катамаран задел своей мачтой электролинию высокого напряжения и загорелся. Помощь была оказана 12 пострадавшим, которые получили ожоги. Среди пострадавших есть и дети.

Как сообщили в Государственной-пожарно спасательной службе, вызов на место ЧП был получен в 16.35 у Даугавгривского шоссе, на канале Хапака, в 200 метрах от берега.

В свою очередь представитель Неотложной медицинской помощи Илзе Букша информировала, что

помощь пострадавшим на месте инцидента оказывали 9 бригад медиков.

У всех пострадавших ожоги.

Реклама
В Риге загорелся катамаран Zingarella

Фото: В Риге загорелся катамаран Zingarella1

Среди 12 пострадавших 7 детей. У всех серьезные травмы, возможно, электротравмы. Все были доставлены в больницу.

Фото: Ieva Čīka/LETA

Судно не участвовало в регате пролива Муху-Вяйн, которая финишировала в эти выходные в Риге.

Руководитель школы парусного спорта при Городском яхт-клубе Роланд Миллерс заявил LETA, что яхтам нечего делать в канале Хапака, он слишком мелкий для судна с большой мачтой.

Миллерс добавил, что судя по фото, распространенным в соцсетх, горел небольшой катамаран.

Позже стало известно, что катамаран затонул.



Еще по этой теме

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 190000 EUR
Дом
Дом, Cēsis, 83000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 65000 EUR

reklama.vesti.lv

Fiat отзывает еще более миллиона авто по миру Hi-Tech

Fiat отзывает еще более миллиона авто по миру

Эту морду надо видеть! Раскаявшийся мопс покорил Сеть Wo&Men

Эту морду надо видеть! Раскаявшийся мопс покорил Сеть

Фестиваль Positivus 2017: нескучный стиль гостей первого дня Wo&Men

Фестиваль Positivus 2017: нескучный стиль гостей первого дня

Супруги отметят 21 год брака, но уже в качестве… жены и жены Wo&Men

Супруги отметят 21 год брака, но уже в качестве… жены и жены

Путин начинает производить лимузины в России Hi-Tech

Путин начинает производить лимузины в России

Происшествия и ЧП

Пожары

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Ropaži
36 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
320 000 EUR
Дом
Дом Salaspils pag.
107 500 EUR
Дом
Дом Rīga
185 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
85 000 EUR
Дом
Дом Carnikava
149 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
82 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
FINANŠU VADĪTĀJS/-A
FINANŠU VADĪTĀJS/-A
GALVENO GRĀMATVEDI
GALVENO GRĀMATVEDI
LAWYER
LAWYER
СПЕЦИАЛИСТА ПО ПРОДАЖАМ (РАБОТ ...
СПЕЦИАЛИСТА ПО ПРОДАЖАМ (РАБОТ ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 