Пожар на катамаране: четверо детей в тяжелом состоянии

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Ieva Lūka / LETA

Представитель Детской клиничекой университетской больницы Вита Штейна сообщила, что четверо детей, доставленные с горящего катамарана, помещены в отделение интенсивной терапии. Их состояние тяжелое, но стабильное. Все четверо находятся в сознании.

У пострадавших ожоги.

Состояние других двоих детей не такое тяжелое.

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Первоначально прозвучала информация о 12 пострадавших, их которых 7 детей. Но, в больнице находятся 6 детей.

В Риге загорелся катамаран Zingarella

Фото: В Риге загорелся катамаран Zingarella1

Как сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС), вызов на место происшествия возле Даугавгривского шоссе поступил в 16.35, в воскресенье, 16 июля. Авария произошла возле Хапака гравис, недалеко от причала, на расстоянии 200 км от берега.

Площадь распространения пожара составила 20 кв.м.

Пострадавшие получили серьезные ожоги, возможно, электротравмы. Все они доставлены в больницу.

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