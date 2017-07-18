В Юрмале мужчина украл из квартиры сумочку с... прищепками

17 июля в 10:40 патрульные полицейские юрмальского участка Госполиции заметили подозрительного мужчину, который выбежал из подъезда дома с женской сумочкой в руках. Увидев полицейскую машину, он бросил сумку и попытался убежать, однако был пойман.

Вскоре из того же подъезда выбежала женщина, которая рассказала о происходящем.

Оказалось, что мужчина, который только что был пойман, совершил кражу из ее квартиры. В момент совершения преступления пострадавшая находилась дома. Она заметила, что кто-то открыл входные двери, взял сумочку и ушел.

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Добыча злоумышленника не была большой - в сумочке находились только 60 бельевых прищепок. Мужчина рассказал стражам порядка, что видел, что крал, и знал, что находится в сумочке.

Злоумышленник 1995 года рождения ранее уже был судим за преступления материального характера и употребление наркотических веществ.

Начат уголовный процесс.