В понедельник в Латгале на одного мужчину упала корова, а другой упал с крыши дома, сообщает агентство ЛЕТА.

В одном из случаев корова упала на 33-летнего мужчину, когда он помогал грузить животное в машину. Пострадавший получил травму ног.

Во втором случае 23-летний мужчина во время ремонтных работ упал с крыши дома с высоты примерно трех метров. Он заработал травмы головы и грудной клетки и был доставлен в больницу в средне-тяжелом состоянии.

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Кроме того, вчера в Курземе руку 25-летнего мужчины на рабочем месте зажало в механизмах. Его доставили в больницу в средне-тяжелом состоянии с частичной ампутацией пальцев.

В Земгале 41-летняя женщина, пытаясь дотянуться до верхней полки, упала вместе с верхней частью секции. Она получила травму грудной клетки и была доставлена в больницу.

В свою очередь в Риге пострадал 74-летний мужчина, упавший со ступеней погреба. Пострадавшего с травмами ног и головы доставили в больницу.

Всего за прошедшие сутки Служба неотложной медицинской помощи получила 1171 вызов, 211 из которых были связаны с травами.