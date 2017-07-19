В Озолниекском крае обнаружили нелегальную свалку опасных отходов

Обследовав территорию Ценской волости Озолниекского края, специалисты самоуправления обнаружили на территории принадлежащей промышленному предприятию старой фермы нелегальный склад опасных отходов, сообщила руководитель отдела общественных отношений краевого самоуправления Эвита Кайриша

Самоуправление пояснило, что на территории собственности Stigmas в Ценской волости Озолниекского края находится более 170 тонн различных опасных отходов, хранение которых не соответствует требованиям нормативных актов.

Э.Кайриша пояснила, что с 16 января 2015 года строения принадлежат ООО Metarex. Доступная самоуправлению информация свидетельствует, что 25 июля 2016 года предприятие получило распоряжение Елгавского регионального управления среды о приведении территории в порядок, но оно не было выполнено. Озолниекское краевое самоуправление отправило на юридический адрес предприятия предупреждение, требуя немедленно устранить загрязнение арендованного участка земли, однако связаться с представителями ООО Metarex лично представителям краевого самоуправления не удалось. Тот факт, что хозяйственная деятельность предприятия остановлена, не дает уверенности в том, что предприниматель в ближайшее время планирует выполнить свои обязательства, указала Э.Кайриша.

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Председатель Озолниекской краевой думы Дайнис Лиепиньш сообщил агентству LETA, что опасные отходы хранятся в здании старой фермы, куда через окна может проникнуть любой желающий.

Часть отходов - жидкие и находятся в бочках, от которых распространяется едкий запах.

«Оценив нынешнюю ситуацию и безответственность ООО Metarex в вопросе хранения отходов, что может создать серьезную угрозу для окружающей среды и людей, я призвал Елгавское региональное управление среды к незамедлительным действиям, чтобы ускорить очистку территории от опасных отходов», - пояснил председатель Озолниекского краевого самоуправления Дайнис Лиепиньш.

По подсчетам краевого самоуправления ликвидация свалки может обойтись примерно в 200 000 евро. Таких средств у самоуправления нет.

О свалке в Озолниекском крае проинформированы также генеральный директор Государственной службы среды Инга Колегова, министр охраны среды и регионального развития Каспар Герхардс и премьер-министр Марис Кучинскис.

Информация Firmas.lv свидетельствует, что 24 мая нынешнего года суд решил начать процесс правовой защиты ООО Metarex. До 24 июля предприятию нужно подготовить и согласовать с кредиторами план действий процесса правовой защиты. Metarex работает в сфере выпуска металлических конструкций и их составных частей, а также производства гофрированной бумаги и картона. В 2015 году оборот предприятия составлял 153 308 евро, а прибыль - 72 евро.