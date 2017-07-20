Капитан сгоревшего катамарана не был пьян

Капитан потерпевшего аварию катамарана «Zingarella» не находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщила агентству ЛЕТА представитель Госполиции Анце Розите.

Проводятся остальные экспертизы, чтобы точно выяснить причину аварии.

Как сообщалось, начат уголовный процесс по ч. 2 ст. 257 Уголовного закона о нарушении правил эксплуатации водного транспорта.

Реклама

16 июля в Риге на Хапака гравис катамаран мачтой задел линию высокого напряжения и загорелся. Было спасено и передано на попечение медикам семь человек. Среди пострадавших было семеро детей, четверо пострадали тяжело.























Aizvērt В Риге загорелся катамаран Zingarella Ieva Čīka/LETA Ieva Čīka/LETA Ieva Čīka/LETA Ieva Čīka/LETA Ieva Čīka/LETA Ieva Čīka/LETA Ieva Čīka/LETA Ieva Čīka/LETA Ieva Čīka/LETA Ieva Čīka/LETA Ieva Čīka/LETA Ieva Čīka/LETA







Еще по этой теме