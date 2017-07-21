Фото: В страшной аварии в Даугавпилсе погибла женщина, множество пострадавших

 

Фото: Фото очевидца

Утром, 21 июля, в Даугавпилсе на Новом Строении столкнулись два легковых автомобиля. Погибла женщина 1987 года рождения.

Как рассказал очевидец аварии, на месте происшествия работают бригада скорой помощи и полицейские.

Заместитель руководителя Латгальского регионального центра неотложной помощи Астрида Иголниеце сообщила порталу Gorod.lv, что вызов на улицу Ятниеку, 42 был получен в 06:09. Карета «неотложки» была на месте уже в 06:13. Всего пострадало 10 человек, одна женщина погибла. Среди пострадавших – 12-летний ребенок, трое получили тяжелые травмы.

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Фото: Фото очевидца

К месту аварии прибыли все спецслужбы города. На месте аварии работали три расчета Государственной пожарно-спасательной службы, несколько бригад Службы неотложной помощи, Государственная полиция. Движение по ул.Ятниеку от ул.Лиепаяс до ул. Тукума было перекрыто, - пишет nasha.lv.

Фото: Фото очевидца



Как сообщают очевидцы, на улице Ятниеку водитель автомашины Volkswagen Passat, выезжая со двора дома №42, не пропустил автомобиль BMW, который ехал по главной дороге.

В результате сильнейшего удара машины отбросило друг от друга на расстояние 10 метров. Водитель BMW, 30-летняя женщина, в аварии погибла.

Фото: Фото очевидца



Транспортные средства были настолько повреждены, что не могли самостоятельно покинуть место происшествия.

Фото: Фото очевидца

Фото: Фото очевидца


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