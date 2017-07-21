Фото: В страшной аварии в Даугавпилсе погибла женщина, множество пострадавших

Утром, 21 июля, в Даугавпилсе на Новом Строении столкнулись два легковых автомобиля. Погибла женщина 1987 года рождения.
Как рассказал очевидец аварии, на месте происшествия работают бригада скорой помощи и полицейские.
Заместитель руководителя Латгальского регионального центра неотложной помощи Астрида Иголниеце сообщила порталу Gorod.lv, что вызов на улицу Ятниеку, 42 был получен в 06:09. Карета «неотложки» была на месте уже в 06:13. Всего пострадало 10 человек, одна женщина погибла. Среди пострадавших – 12-летний ребенок, трое получили тяжелые травмы.
Фото: Фото очевидца
К месту аварии прибыли все спецслужбы города. На месте аварии работали три расчета Государственной пожарно-спасательной службы, несколько бригад Службы неотложной помощи, Государственная полиция. Движение по ул.Ятниеку от ул.Лиепаяс до ул. Тукума было перекрыто, - пишет nasha.lv.
Фото: Фото очевидца
Как сообщают очевидцы, на улице Ятниеку водитель автомашины Volkswagen Passat, выезжая со двора дома №42, не пропустил автомобиль BMW, который ехал по главной дороге.
В результате сильнейшего удара машины отбросило друг от друга на расстояние 10 метров. Водитель BMW, 30-летняя женщина, в аварии погибла.
Фото: Фото очевидца
Транспортные средства были настолько повреждены, что не могли самостоятельно покинуть место происшествия.
Фото: Фото очевидца
Фото: Фото очевидца