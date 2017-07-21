Опровержены некоторые слухи в деле пятилетнего Ивана

Liepājā pazudušais Ivans Berladins
 

Liepājā pazudušais Ivans Berladins. Фото: Valsts policija

Шофер акционерного сообщества «Liepājas Autobusu parks», который ехал рейсом в Дубени и на конечной остановке высадил 5-летнего Ивана, не освобожден от должностных обязанностей, как было сказано изначально, сообщает газета «Kurzemes Vārds».

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На прошлой неделе пользователь социальной сети «Facebook» Михаил Атамански рассказал, что провел свое «независимое расследование», в ходе которого было обнаружено множество разногласий, а также писал, что водитель автобуса №904, на котором ехал Иван, был уволен задним числом.

«Это дезинформация,» считает генеральный директор «Liepājas Autobusu parks» Марис Ачберг. За последнее время на предприятии не было уволено ни оного работника. «Предприятие «Liepājas Autobusu parks» вводит какие-либо санкции против своих работников, только в случаях, если вина доказана и предоставлено юридическое основание для прекращения трудовых отношений» поясняет генеральный директор.

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В свою очередь, что связано с указанной датой смерти Ивана - 9 июля, поясняется, что когда не известны точная причина смерти и время, данный указываются приблизительно.

Известно, что окончательное заключение медэкспертизы еще не готово - и этот факт подтвердили в Отделе общественных отношений Госполиции. Однако этот день представители Госполиции объяснили «специфическими условиями» в данном конкретном случае: дата основана на самой последней информации, которую предъявили судмедэксперты.

Напомним, что соответствующие инстанции обещали представить информацию о точной причине смерти 5-летнего мальчика приблизительно через месяц - то есть в августе.

Исходя из свидетельства, выданного родным 13 июля, мальчик постепенно угасал на протяжении 9 дней...

Ранее Русский TVNET сообщал, что тело пропавшего в Лиепае пятилетнего Ивана Берладина было найдено в лесу 11 июля, спустя десять дней обширных поисков с привлечением добровольцев, сообщила Госполиция.

Тело мальчика было обнаружили в зарослях в лесном массиве поселка Дубени в Гробиньском крае.

По информации полиции, все свидетельствует о том, что выдвинутая полицией версия о том, что ребенок бродил один и заблудился, оказалась правильной.

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