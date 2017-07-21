Вот что случается с машиной, когда жена злится на мужа

Фото с места событий
 

Фото с места событий. Фото: Facebook/RPP

Вечером 20 июля Рижская муниципальная полиция (РМП) получила информацию о женщине, которая бутылкой бьет по окнам припаркованного во дворе автомобиля. На место незамедлительно выехал экипаж.

Прибывшие на место события сотрудники РМП увидели белый микроавтобус марки Renault, у которого были выбиты все стекла. Во дворе собралось несколько соседей, которые описали внешний вид агрессивной женщины, благодаря чему полицейские быстро ее нашли.

Сначала женщина категорически отрицала свою причастность к происшествию, но позже призналась, что

разозлилась на мужа и пошла бить его машину.

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Женщину привели обратно на место происшествия и нашли владельца автомобиля. Мужчина объяснил, что не имеет никаких претензий к супруге, завтра же отвезет машину в сервис и все починит.

Во время проверки данных вовлеченных в дело лиц, оказалось, что женщина объявлена в розыск. Ее задержали и доставили в Госполицию для дальнейших процессуальных действий.

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