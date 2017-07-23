Для двухлетнего мальчика знакомство с розеткой закончилось больницей

 

Фото: Edijs Pālens / LETA

В больницу с полученной электротравмой был доставлен двухлетний мальчик из пригорода Риги. Оказалось, что он засунул в розетку шуруп, сообщает агентство ЛЕТА.

Кроме того, в больницу была доставлена трехлетняя девочка, которая столкнулась с членом семьи, который нес кастрюльку с горячей едой. Девочка получила ожоги грудной клетки.

В свою очередь двухлетняя девочка попала в больницу после того, как выпила растворителя краски.

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Всего за прошедшие сутки Служба неотложной медицинской помощи получила 1230 вызовов, 325 из которых были связаны с травмами.


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